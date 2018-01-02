في أول تعليق على الاحتجاجات.. خامنئي يحذر الإيرانيين من “الربيع العربي”

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلا عن مكتب المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي قوله في أول تعليق على الاحتجاجات الجارية في البلاد إن “العدو ينتظر دائما فرصة للتسلل وتقويض الأمة الإيرانية”.

وأضاف خامنئي أنه في الأيام الأخيرة، حاول أعداء إيران بمختلف الأدوات المتاحة لهم، بما في ذلك المال والسلاح وأجهزة الاستخبارات لخلق مشكلة لأمن نظام “الجمهورية الإسلامية”.

جاء ذلك في اجتماع لخامنئي مع أسر”الشهداء.”

وقال خامنئي إنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة “عندما يحين الأوان”.

اليوم (الثلاثاء) تجتمع أسبوعيا مع عدد من عائلات العليا الشهداء والكرامة والأمن والتقدم وذلك بفضل الامة الايرانية على التفاني و

قالت: أنا أتحدث عن هذه الأمور، وحان الوقت للحديث مع شعبنا.

وأشار خامنئي إلى ما وصفه بـ “الوضع المؤسف” لبعض البلدان في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا ملمحا لـ”الربيع العربي” حيث قال: “إذا جاء العدو للعبث بالبلاد، فالوضع بالنسبة لإيران سيكون أسوأ بكثير من الوضع الحالي في ليبيا وسوريا”.