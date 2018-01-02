حجب تطبيق “تلغرام” يفاقم من أزمة البطالة ويلهب الاحتجاجات في إيران

أعلن نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية، عبد الرضا نوروزي، اليوم الثلاثاء، أن حجب السلطات لتطبيق تلغرام بالتزامن مع الاحتجاجات المتصاعدة ساهم في ارتفاع البطالة في البلاد، مشيرًا إلى أن: “ما بين 10 إلى 15 ألف وظيفة في إيران ترتبط بالإنترنت؛ وخصوصًا من ناحية استخدام التلغرام قد تمت خسارتها”.

وكانت وزارة الاتصالات الإيرانية أعلنت، الأحد الماضي، حجب تطبيقي “التلغرام والانستغرام” بشكل مؤقت؛ بسبب استخدامهما من قبل المحتجين في تنظيم أوقات احتجاجاتهم.

وقال نوروزي، في حديث لصحيفة “شهروند” الإيرانية: “حجب تطبيق التلغرام وضعنا في مأزق كبير”، منوهًا إلى أن نصف الشركات في إيران تستخدم برنامجي “الانستغرام والتلغرام”؛ لكن الأخير أكثر استخدامًا من الأول.

ونفى نوروزي وجود إحصائيات دقيقة عن عدد القنوات والصفحات الافتراضية، التي تسوق منتوجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكنه قال: “الأعداد كبيرة”.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن حجب التلغرام لن يكون في صالح الحكومة والشعب، داعيًا إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى للحد من القرارات، التي تتخذ ضد الشبكات الاجتماعية، التي تتعلق بالعمل من بينها التلغرام.

وتشير إحصائيات وزارة الاتصالات الإيرانية، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى أن نصف الإيرانيين يستخدمون تطبيق التلغرام، أي بمعدل نحو 40 مليون مستخدم إنترنت في البلاد.