إيطاليا تدعو إيران لضمان حرية التظاهر والكف عن العنف

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، الثلاثاء، إن وزارته تتابع الاحتجاجات الجارية حاليًا في أنحاء عدة من إيران، داعيًا السلطات هناك إلى ضمان حرية التظاهر.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، في أول تعليق رسمي إيطالي على الاحتجاجات، التي تشهدها إيران، منذ الخميس الماضي.

وأضاف ألفانو: “نتابع الاحتجاجات في إيران بعناية فائقة، ومطالب المتظاهرين، تمامًا كما تابعنا تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأخيرة”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على “ضرورة أن يتم ضمان الحريات السلمية للتظاهر والتعبير في إيران، وفقًا للقانون، دون أي عنف من جانب السلطات أو المتظاهرين”، حسب البيان.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.