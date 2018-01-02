النظام السوري يعلق على احتجاجات إيران.. ماذا قال؟

أعرب النظام السوري عن “تضامنه الكامل”، مع إيران واصفًا الاحتجاجات الجارية هناك بـ”المؤامرة”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إن “الجمهورية العربية السورية إذ تعلن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أهمية احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أن سورية لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعبًا ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة”.

وتحدث المصدر عن “إدانة سوريا الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران والتي تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ويدين النظام السوري لإيران بالدعم الذي حماه من السقوط في مواجهة ثورة شعبية تصفها دمشق بـ”المؤامرة.”

ورفع المتظاهرون الإيرانيون خلال الأيام الماضية من الاحتجاجات شعارات ضد النظام الإيراني بسبب دعمه بالمال والسلاح لنظام بشار الأسد، مطالبين بوقف دعم الأسد والاهتمام بقضايا الشعب الإيراني ومشاكله الاقتصادية.

وكان من أبرز الهتافات التي ترددت خلال الاحتجاجات “اتركوا سوريا وفكروا فينا.”