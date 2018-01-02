رئيس محكمة “الثورة” في طهران يتوعد المعتقلين بعقاب قاسٍ

صدر تهديد جديد من قبل محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، ضد المحتجين الذين يواصلون تظاهراتهم لليوم السادس على التوالي ضد الحكومة؛ بسبب غلاء الأسعار، وانتشار البطالة، والفساد المالي.

وقال رئيس محكمة الثورة في طهران، رجل الدين “موسى غضنفر آبادي”، في تصريح لوكالة أنباء “تسنيم”، إن: “كل من اعتُقل بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات سيلقى عقابًا قاسيًا”، معتبرًا أنه: “كلما استمرت أحداث الشغب أكثر كلما زادت عقوبة الضالعين فيها”.

وأوضح غضنفر آبادي أن: “السلطات لت تتعامل مع الموقوفين كأصحاب مطالب محقة، بل سنعتبر أن حراكهم يستهدف أصل النظام والأمن”، لافتًا إلى أن: “بعض الموقوفين ستتم محاكمتهم بتهمة استهداف الأمن القومي، الإيراني، وتخريب الممتلكات العامة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اعتقلت 100 محتج في العاصمة طهران أمس الإثنين، في الوقت الذي تشدد فيه حملتها على المظاهرات المناهضة للحكومة، التي تفجرت الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية، عن علي أصغر ناصربخت، نائب حاكم طهران قوله: “اعتقل 200 شخص يوم السبت، و150 شخصًا يوم الأحد، ونحو 100 شخص يوم الإثنين”.

ويواصل النظام الإيراني حملة اعتقالات عشوائية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي تدخل يومها السادس، وشملت الاعتقالات حتى يوم أمس، مالا يقل عن 1000 شخص، بحسب مصادر في المعارضة الإيرانية.