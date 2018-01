بالفيديو.. ضابط شرطة وعناصره ينضمون للمحتجين في إيران

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انضمام عناصر من شرطة مكافحة الشغب للمتظاهرين في إيران، حيث تستمر لليوم السادس احتجاجات تعد أكبر تحد للقيادة الدينية في البلاد منذ العام 2009.

وتناقل النشطاء الإيرانيون مقطع الفيديو يظهر هتاف المتظاهرين للشرطة “كونوا معنا” فرد ضابط الشرطة على المحتجين قائلاً: “لن نواجهكم لأنكم لستم أعداء لإيران.”، وأضاف: “لم أنضم للأمن لأحاربكم”، فرد المتظاهرون بالهتاف: “إنه معنا.”

Tonight: It is not known where, but here in this video after protesters chanted: "Be with us, Be with us" Anti-riot police forces joined protesters & announced that they will not suppress them because they are not enemy of Iran. #IranProtests #FreeIran pic.twitter.com/VtSYolhDno

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 1, 2018