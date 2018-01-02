بالفيديو.. ضابط شرطة وعناصره ينضمون للمحتجين في إيران

بالفيديو.. ضابط شرطة وعناصره ينضمون للمحتجين في إيران

المصدر: إرم نيوز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انضمام عناصر من شرطة مكافحة الشغب للمتظاهرين في إيران، حيث تستمر لليوم السادس احتجاجات تعد أكبر تحد للقيادة الدينية في البلاد منذ العام 2009.

وتناقل النشطاء الإيرانيون مقطع الفيديو يظهر هتاف المتظاهرين للشرطة “كونوا معنا” فرد ضابط الشرطة على المحتجين قائلاً: “لن نواجهكم لأنكم لستم أعداء لإيران.”، وأضاف: “لم أنضم للأمن لأحاربكم”، فرد المتظاهرون بالهتاف: “إنه معنا.”

 

ولم يتضح على الفور أين تم تصوير الفيديو.

ويأتي ذلك بينما يمثل استمرار الاحتجاجات تحديًا للزعماء الدينيين الموجودين في السلطة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وأيضا للرئيس حسن روحاني الذي ظهر على التلفزيون أمس ودعا إلى الهدوء وقال إن للإيرانيين الحق في انتقاد السلطات، لكن لا ينبغي لهم إحداث اضطرابات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً