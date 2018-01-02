بالفيديو.. ضابط شرطة وعناصره ينضمون للمحتجين في إيران

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انضمام عناصر من شرطة مكافحة الشغب للمتظاهرين في إيران، حيث تستمر لليوم السادس احتجاجات تعد أكبر تحد للقيادة الدينية في البلاد منذ العام 2009.

وتناقل النشطاء الإيرانيون مقطع الفيديو يظهر هتاف المتظاهرين للشرطة “كونوا معنا” فرد ضابط الشرطة على المحتجين قائلاً: “لن نواجهكم لأنكم لستم أعداء لإيران.”، وأضاف: “لم أنضم للأمن لأحاربكم”، فرد المتظاهرون بالهتاف: “إنه معنا.”

Tonight: It is not known where, but here in this video after protesters chanted: "Be with us, Be with us" Anti-riot police forces joined protesters & announced that they will not suppress them because they are not enemy of Iran. #IranProtests #FreeIran pic.twitter.com/VtSYolhDno — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 1, 2018

زیباترین ویدیوی #اعتراضات_سراسری ؛

با این ویدیو اسک ریختم، کاش همه سربازان اینگونه در کنار مردم باشند. نام این #سرباز _وطن در تاریخ ایران جاودانه می‌شود. ۱۱دی ۹۶

پنجمین روز #تظاهرات_سراسرى #IranProtests pic.twitter.com/BAUisp5j39 — POOYA JAHANDAR (@POOYAJAHANDAR) January 1, 2018

ولم يتضح على الفور أين تم تصوير الفيديو.

ويأتي ذلك بينما يمثل استمرار الاحتجاجات تحديًا للزعماء الدينيين الموجودين في السلطة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وأيضا للرئيس حسن روحاني الذي ظهر على التلفزيون أمس ودعا إلى الهدوء وقال إن للإيرانيين الحق في انتقاد السلطات، لكن لا ينبغي لهم إحداث اضطرابات.