أنباء عن ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 20 شخصًا

أكدت مصادر متطابقة فجر اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى إثر الاحتجاجات المتصاعدة وتيرتها في إيران إلى 20 شخصًا 3 منهم من رجال الأمن.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن رجلا من قوات الأمن لحقي حتفه وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار من قبل أحد المحتجين في مدينة نجف الواقعة بمحافظة أصفهان.

وأضافت الوكالات التي نقلت الخبر، إن المتظاهر استخدم بندقية صيد لإطلاق النار على رجال الأمن.

وكانت وكالة “مهر” الموالية للنظام الإيراني، أكدت الإثنين مقتل اثنين من قوات الباسيج في أصفهان، على أيدي محتجين.

و تحدثت مواقع محلية عن مقتل 5 محتجين في أصفهان، وإصابة العشرات من المحتجين، ما يرجح احتمال ارتفاع عدد القتلى، وسط أنباء تتحدث عن استخدام السلطات القوة المفرطة لتفريق المحتجين.

وفي محافظة الأهواز ذات الأغلبية العربية، تواردت أنباء عن سقوط 8 قتلى من المحتجين، يوم الأحد، ما تسبب بتوسع نطاق الاحتجاجات لتشمل عدة مدن رئيسية في المحافظة.