إصابة 7 بعدما صدمت شاحنة مشاة وسيارة في سان فرانسيسكو

قالت السلطات ووسائل إعلام إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بعدما صدمت شاحنة مشاة وسيارة أخرى في سان فرانسيسكو يوم الاثنين في واقعة قالت الشرطة إنها غير مرتبطة بالإرهاب.

وقال تلفزيون (إيه.بي.سي 7) إن الشاحنة انعطفت يسارا بشكل غير قانوني عندما ضربت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة وأخرى بها أسرة من خمسة أفراد.

وقالت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو على تويتر إن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته بينما يعاني آخر من إصابة بالغة. وأضافت أن أفراد الأسرة التي كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.

وذكر الموقع الإلكتروني سان هوزيه ميركوري نيوز أن الضابط بالشرطة جريس جاتباندان قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة هجوم إرهابي.