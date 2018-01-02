فوضى في مطارات كندا بسبب الموجة القطبية

المصدر: أ.ف.ب

أدّت موجة الصقيع التي تضرب كندا إلى تأجيل رحلات كثيرة وإلغاء أخرى في المطارات الرئيسية في البلاد مما أثار غضب الركاب وتسبب بحالة من الفوضى، لا سيما بسبب النقص غير المتوقع في أعداد الموظفين وعدم إزالة الجليد عن المدرجات بالسرعة الكافية.

ومنذ ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين نشرت شركة “إير كندا” على مواقع التواصل الاجتماعي “تنبيه سفر” أخطرت فيه مسافريها إلى إمكانية حصول “تغييرات بدون رسوم إضافية على الحجوزات” في الرحلات المغادرة من مطارات تورونتو ومونتريال وكالغاري وأوتاوا.

ومع مرور الوقت ازدادت فترات التأخير في الرحلات المغادرة لتصل قرابة فترة الظهيرة إلى خمس ساعات في بعض الرحلات، بحسب مواقع المطارات.

وفي تورونتو، تسببت الثلوج في تعقيد عمليات شركات الطيران مما أدى الى تأجيل أو إلغاء حوالى 500 رحلة في مطار بيرسون حتى الساعة 15,30 (20,30 ت غ)، وفقا لموقع فلايت أوير المتخصص بتتبّع الرحلات.

وعلى مدى ساعات اليوم الأول في السنة الجديدة، لجأ مئات الركاب الذين تقطّعت بهم السبل في هذه المطارات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للحصول على مساعدة أو معلومات أو بكل بساطة للتعبير عن غضبهم.

وكتبت كارلا وايت في تغريدة على تويتر مخاطبة شركة الطيران “لقد كلفتموني يومي عطلة وراتب يوم عمل”، في حين كتبت مسافرة أخرى تدعى آن-ماري روبارت مخاطبة إير كندا “غير مقبول. لقد دمرتم إجازة انتظرتها طوال العام. هذا جنون. طريقة مثالية لكي أبدأ العام 2018”.

واضطرت شركة “ويست جيت” الى الاعتذار عن هذه الفوضى الناجمة، إلى جانب سوء الاحوال الجوية، عن “مشكلة بسبب نقص في عديد الطاقم”.

وقالت الشركة في بيان “نأمل أن لا نزعج مجددا ركابنا بهذه الطريقة ونقدم خالص اعتذارنا”.