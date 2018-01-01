بعد مقتل 8 متظاهرين.. محافظة الأهواز تنتفض ضد النظام الإيراني (فيديو)

التحقت 4 مدن من محافظة الأهواز مساء يوم الإثنين بالاحتجاجات الشعبية العارمة التي تجتاح إيران في يومها الخامس.

وقُتل 8 متظاهرين، في مسيرات احتجاجية انطلقت مساء الأحد في مدينة الأهواز الإيرانية، فيما فرضت السلطات “حصارًا شاملًا” على بلدة “إيذج” بحسب تقرير إخباري.

وشهدت المدن الأهوازية أبرزها عبادان ومعشور والفلاحية ومسجد سليمان يوم الإثنين مظاهرات عارمة.

وخرج آلاف المتظاهرين في مدينة الفلاحية المدينة العربية التي تقطنها قبائل بني‌ كعب العربية واستطاع المتظاهرون أن يسيطروا على المدينة بعد اشتباكات لمدة ساعات حسب نشطاء لحقوق الإنسان.

وقال عبدالكريم الدحيمي عبر اتصال هاتفي مع “إرم نيوز” إن آلاف المتظاهرين زحفوا نحو ميدان دوار البلدية ودوار “الجومة” ومن ثم قرروا الهجوم على مقرات حكومية للاستيلاء عليها.

وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا صور الخميني وخامنئي ولم تستطع السلطات السيطرة على المتظاهرين حيث استنجدت بقوات من الحرس الثوري جلبتها من مدينة “دور اخوين”.

وأكد أن أكثر من ستة آلاف متظاهر كانوا قد تجمعوا في ساحة “لاله” في مركز المدينة.

وفي ايذج إحدى مدن المحافظة التي يقطنها البختياريون، هاجم المتظاهرون مراكز الشرطة والمراكز الحكومية الأخرى.

وأفاد شهود عيون من الأهواز عبر اتصال هاتفي بـ”إرم نيوز” أن المتظاهرين في مدينة “ايذج” كانوا استولوا على المباني الحكومية ليلة الأحد لغاية فجر يوم الإثنين ومن ثمّ تفرقوا بعد اندلاع اشتباكات مسلحة مع الحرس الثوري وسقوط قتلى من المتظاهرين.

وأفادوا أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقامت بضرب العديد منهم بالهراوات، كما اعتقلت مجموعة كبيرة منهم.