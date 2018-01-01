متظاهرون يحرقون مركزًا للشرطة وسط إيران (فيديو)

تمكن متظاهرون في مدينة قهدريجان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، من السيطرة على مركز للشرطة وإحراقه بالكامل، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشر مساء الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع إخباري محلي أن “متظاهرين نظموا احتجاجات مساء الإثنين في مدينة قهدريجان، بمحافظة أصفهان، وقاموا بالهجوم على أحد مراكز الشرطة وتمكنوا من السيطرة عليه وإضرام النار فيه بالكامل”.

وتبعد مدينة قهدريجان نحو 24 كم من محافظة أصفهان وسط إيران.

وتتحرك السلطات الإيرانية بحذر في مواجهة احتجاجات عارمة مع حرصها على السيطرة على زمام الأمور، لكنها تشعر بقلق من أن تؤدي حملة قمع إلى سقوط البلاد في أزمة شبيهة بما حدث في اضطرابات للمطالبة بالإصلاح عام 2009.

وفي حزيران/يونيو من ذلك العام، أظهر شريط مصور المحتجة ندى أغا-سلطان وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعدما أصيبت بالرصاص في صدرها، مما جعلها أيقونة الحركة المعارضة.

أما هذه المرة يناشد المعتدلون الإيرانيون توخي الحذر، رغم دعوة بعض المحافظين إلى التعامل بشدة لسحق أخطر تهديد يواجه الزعماء الدينيين في إيران، الذين وصلوا إلى السلطة في الثورة الإسلامية عام 1979.

وهذه الانقسامات تجعل من الصعب على السلطات إخماد التظاهر العفوي، خاصة مع عدم وجود زعماء واضحين للاحتجاجات يمكن تحديدهم واعتقالهم.