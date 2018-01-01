21 قتيلًا نيجيريًا في هجوم على محتفلين بالعام الجديد

قتل 21 شخصًا وأصيب عدد كبير، جرّاء هجوم مسلح على محتفلين بالعام الجديد، أثناء خروجهم من إحدى الكنائس في مدينة “أوموكو” التابعة لولاية كروس ريفر، جنوب شرق نيجيريا.

وقال “داندي باثويل”، القس في كنيسة أوموكو، الإثنين، إن “مسلحين هاجموا المحتفلين بالسنة الجديدة أثناء عودتهم من الكنيسة إلى منازلهم”.

وأضاف باثويل، أن “المسلحين أطلقوا النار على الناس، وأوقعوا الكثير من القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال”.

من جهته، أعلن “أوموني نامدي” الناطق باسم شرطة “كروس ريفر”، فتح تحقيق بشأن الهجوم، دون أن يدلي بمزيد من المعلومات حول الجهة التي تقف وراء الحادث.

وتشهد ولاية كروس ريفر النيجيرية، الغنية بالنفط بين الفينة والأخرى هجمات مسلحة، وعمليات خطف.