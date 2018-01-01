ألمانيا تدعو إيران إلى احترام الحق في الاحتجاج

عبر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل اليوم الإثنين، عن قلقه بشأن مقتل محتجين في إيران، وناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها.

وقال جابرييل، “نناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بسلمية… بعد المواجهات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، وينبغي على جميع الأطراف الإحجام عن الأعمال العنيفة”.

وشارك في الاحتجاجات الإيرانية الحالية، عشرات الآلاف من الأشخاص لتكون بذلك أكبر مظاهرات، تندلع منذ الاضطرابات التي وقعت في 2009، عقب انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد، لفترة جديدة في اقتراع أثار الجدل.