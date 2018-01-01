رئيس السلطة القضائية بإيران يهدد المتظاهرين ويوجه الأمن باستخدام كل أساليب الردع

هدّد رئيس السلطة القضائية بإيران صادق لاريجاني المحتجين بالاعتقال، موجهًا رجال الأمن لردعهم باستخدام كل أساليب القوة، لوقف الاحتجاجات التي تدخل يومها الخامس.

وأضاف لاريجاني قائلًا إننا “لن نسمح لمثيري الشغب في العبث بالأمن الداخلي وينبغي التصدي لهم بحزم”، مشيرًا إلى أن “الشعب الإيراني لن يسمح للقوى الأجنبية والخارجية بالتدخل في شؤونه”، بحسب قوله.

واعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “ميزان نيوز”، التابعة للسلطة القضائية، أن التمييز بين المتظاهرين المطالبين بالإصلاح والحقوق وبين من وصفهم بالمخربين هو “الإيمان بنظام ولاية الفقيه والثورة الإسلامية”.

وكان الإيرانيون قد ردّدوا خلال الاحتجاجات التي دخلت يومها الخامس شعارات ضد النظام والثورة، مطالبين بالتغيير.

وقال لاريجاني إن “طريق الشعب للمطالبة بحقوق منفصل عن مسار الاضطرابات والعنف”، لافتًا إلى أن الادعاء العام في عموم البلاد سيتعامل بشكل حازم وصارم مع المعتدين على الممتلكات العامة.

وشدّد رئيس السلطة القضائية على أن هناك مطالب محقّة للبعض ولا بد من متابعتها والاستجابة لها عبر الطرق القانونية.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي اعترف بسقوط 13 قتيلًا نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن منذ بدايتها الخميس الماضي، 11 منهم قضوا يوم أمس الأحد.