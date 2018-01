ترامب: أعطينا باكستان أكثر من 33 مليار دولار بحماقة وهي توفر ملاذًا آمنًا للإرهابيين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، ما وصفها بحماقة بلاده لأنها منحت باكستان مساعدات بعشرات مليارات الدولارات في السنوات الـ 15 الماضية.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه في موقع التدوين المصغر تويتر، “إن الولايات المتحدة قد أعطت باكستان، وبطريقة حمقاء، أكثر من 33 مليار دولار، على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، ولم يعطنا (الباكستانيون) أي شيء سوى الأكاذيب والخداع، وهم يظنون أننا زعماء حمقى”.

وهاجم ترامب باكستان أيضًا لأنها منحت “ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نقوم بتصيدهم في أفغانستان، حيث نتلقى مساعدة ضئيلة. ليس بعد الآن”.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018