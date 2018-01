ترامب: حان وقت التغيير في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه حان وقت التغيير في إيران.

واتهم ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، إيران، بأنها تخفق على كل مستوى، على الرغم من الاتفاق (النووي) المريع، الذي توصلت إليه معها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أن “الشعب الإيراني العظيم، يتعرض للقمع لسنوات طويلة. إنهم جائعون للطعام وللحرية”.

وأكد ترامب: “إضافة إلى حقوق الإنسان، فإن ثروة إيران يتم نهبها. لقد حان وقت التغيير”.

وتتواصل الاحتجاجات، ضد الحكومة والفساد وظروف المعيشة المتدنية، في عموم مدن إيران. واعترف التلفزيون الحكومي الرسمي اليوم، بمقتل 12 من المحتجين.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!

