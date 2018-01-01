ترامب: حان وقت التغيير في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه حان وقت التغيير في إيران.

واتهم ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، إيران، بأنها تخفق على كل مستوى، على الرغم من الاتفاق (النووي) المريع، الذي توصلت إليه معها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أن “الشعب الإيراني العظيم، يتعرض للقمع لسنوات طويلة. إنهم جائعون للطعام وللحرية”.

وأكد ترامب: “إضافة إلى حقوق الإنسان، فإن ثروة إيران يتم نهبها. لقد حان وقت التغيير”.

وتتواصل الاحتجاجات، ضد الحكومة والفساد وظروف المعيشة المتدنية، في عموم مدن إيران. واعترف التلفزيون الحكومي الرسمي اليوم، بمقتل 12 من المحتجين.