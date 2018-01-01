في تصريحات جديدة.. روحاني يتوعد المتظاهرين في إيران

توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم في العاصمة طهران وعموم البلاد، في تصريح نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ووصف روحاني المتظاهرين بـ “المشاغبين”، مؤكدًا أن: “الشعب الإيراني سيرد على مثيري الاضطرابات، ومخالفي القانون”، حسب تعبيره.

وقال الرئيس الإيراني: “أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية، التي تردد شعارات ضد القانون، وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة، وقيمها”.

وأضاف: “الانتقادات والاحتجاجات فرصة، وليست تهديدًا، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات، ومخالفي القانون”.