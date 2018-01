إيفانكا ترامب تعلق على احتجاجات إيران وتصف المتظاهرين بـ”الشجعان” (صورة)

دعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني، واصفة المتظاهرين ضد النظام بـ”الشجعان”.

وقالت إيفانكا، في تغريدة على “تويتر”: “علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيهم إلى التحرر من الطغيان”.

وتحظى الاحتجاجات المندلعة في إيران منذ الـ28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باهتمام الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، حيث أعرب المكتب الإعلامي في البيت الأبيض عن “دعم حق الشعب الإيراني في التعبير عن نفسه بطرق سلمية”.

ودعا المكتب، في بيان صدر يوم الإثنين “جميع الأطراف إلى حماية حق التعبير عن النفس بطرق سلمية، وتجنب كل تصرف من شأنه وضع قيود على هذا الحق”.

وكان دونالد ترامب قال في تغريدة نشرها في حسابه على “تويتر” السبت الماضي، إن: “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يختار فيه الشعب”.

وأضاف أن: “العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير، وهذا أكثر ما يخشاه قادته”.‎

ويحتج الإيرانيون على سياسات حكومة بلادهم الاقتصادية، وغلاء الأسعار، والتضخم، والبطالة.

