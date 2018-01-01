الاحتجاجات تصل إلى مهد ثورة الخميني (فيديو)

بدأت مدينة نجف آباد السنة الجديدة لعام 2018 بمظاهرات احتجاجية ضد المرشد و حسن روحاني.

ونشر موقع “فريدام مسنجر” في شبكة اليوتيوب ليلة الأحد /الاثنين صورا من مظاهرات عارمة اندلعت في المدينة التابعة لمدينة أصفهان في مركز إيران والمعروفة تاريخيا بعاصمة الحكم الصفوي.

وجابت الجماهير الغاضبة الشوارع الرئيسة للمدينة ومنها شارع شيخ بهاء والشوارع التي تؤدي إلى الميدان المركزي ومزقوا صورة كبيرة للمرشد علي خامنئي ونددوا بشعارت :”الموت للديكتاتور …خامنئي اترك الحكم ” والموت لروحاني “حسب “فريدام مسنجر”.

وتعتبر مدينة نجف آباد من المدن المهمة والمعروفة بانتمائها للثورة الإيرانية في بدايتها لأن المدينة هي مسقط راس أية الله على منتظري الذي مات تحت الاقامة الجبرية بسبب مخالفته للاعدامات العشوائية بعد ما كان نائبا للخميني.

وكان منتظرى انتقد مجزرة عام 1988 التي قام بها النظام بقتل 4700 سجين سياسي من المعارضة آنذاك بفتوى من الخميني .

وغضب الخميني من مواقف منتظري وأعفاه من منصب نائب ولي الفقية ووضعوه تحت الإقامة الجبرية حتى توفي في قم.