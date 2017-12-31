مقتل 25 حطابًا في نيجيريا بهجوم لبوكو حرام

المصدر: أ.ف.ب

قتل عناصر من جماعة بوكو حرام 25 حطابًا السبت في قرية بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا بحسب حصيلة جديدة وردت الاحد.

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت السبت عن مقتل أربعة حطابين في هذا الهجوم، عندما فتح عناصر بوكو حرام النار على مجموعة من الحطابين، بحسب ما قال ناج وقائد ميليشيا تساعد السلطات.

فقد فتح مسلحون على دراجات بخارية النار على هؤلاء الحطابين فيما كانوا يحمّلون حطبًا على سيارة نقل في قرية مايوا على بعد حوالي 20 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق نيجيريا.

وقال بونو غانا وهو حطاب نجا من الهجوم لوكالة فرانس برس إنه بالإضافة إلى الجثث الأربع “عثرنا على 21 جثة جديدة عندما فتشت فرق الإنقاذ المكان بحثًا عن العديد من القرويين الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد حصول الهجوم”.

وكان المسلحون قد أضرموا النار في ثلاث عربات محملة حطبًا.

وقال إبراهيم ليمان قائد ميليشيا تقاتل المتمردين إن عددًا من تجار الخشب تمكنوا من الفرار من المسلحين الذين يقودهم أبو مصعب البرناوي الذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش.

وقال التاجر هارونا داهيرو الذي نجا من الاعتداء إن “16 من بوكو حرام أتوا على ست دراجات بخارية وفتحوا النار علينا”.