بالفيديو.. محتجون يحرقون باصات قوات “الباسيج” في مدينة أصفهان

أحرق محتجون إيرانيون، اليوم الأحد، مجموعة من باصات قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في مدينة أصفهان.

وخرج المتظاهرون في اليوم الرابع من الاحتجاجات المستمرة في إيران رغم التهديدات والوعيد الذي أطلقته السلطات لإنهاء أسوأ اضطرابات في البلاد منذ العام 2009.

وشارك المئات من الإيرانيين الغاضبين في تظاهرات عمّت وسط طهران في اليوم الرابع للاحتجاجات، متحدين الشرطة والحرس الثوري، الذين استخدما العنف، لقمعها.