في لطمة لـ”الملالي”.. محتجون إيرانيون يحرقون “الحوزة العلمية” في تركستان بمحافظة قزوين (فيديو)

أقدم محتجون إيرانيون مساء اليوم الأحد على إحراق الحوزة العلمية في تركستان بمحافظة قزوين، في لطمة رمزية لرجال الدين (الملالي) ومؤسستهم الدينية الحاكمة.

وتُعتبر “الحوزة العلمية” مركزًا لطلبة العلوم الدينية في الوسط الشيعي، وترمز للمؤسسة الدينية الحاكمة، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويأتي ذلك بينما يتسع نطاق الاحتجاجات، وتمتد رقعتها لتشمل أقاليم ومدنًا أوسع في إيران، وفقًا لمتابعين ونشطاء إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تواجه تضييقًا شديدًا من قِبل السلطات الإيرانية.

ويقول محللون إن الاحتجاجات الجارية في إيران تميزت عن سابقاتها باستهدافها المباشر لخامنئي، والمؤسسة الدينية، بدل السياسيين كما جرت العادة في السابق.