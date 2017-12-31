متناسيًا سياسات بلاده.. روحاني ينتقد اهتمام “دول عربية” باحتجاجات إيران

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني ما وصفه باهتمام دول عربية بالاحتجاجات الجارية في إيران، متناسيًا ـ وفق متابعين ـ تدخل طهران في شؤون المنطقة العربية وزعزعة أمن العديد من دولها.

وقال روحاني مساء اليوم في أول خطاب له منذ بدء الاحتجاجات الشعبية التي دخلت يومها الرابع وهي في تصاعد بمختلف أرجاء إيران.

وتحدث روحاني عن مواقف بعض الدول العربية تجاه الاحتجاجات، قائلًا إن “بعض الدول العربية في المنطقة لم يكن لها سلام مع شعب إيران، أصرّت اليوم على أن تولي اهتمامًا بالاحتجاجات الشعبية لتحقيق مصالح الآخرين”.

ولام روحاني الدول المعنية في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي.

وادعى روحاني تأييده للتظاهرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية، معتبرًا أن “الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكنْ هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة”، مضيفًا أن “الشعب حر في التعبير عن انتقاداته لكن طريقة الانتقاد يجب أن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي”.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن الإيرانيين يعملون على أساس مصلحة بلادهم ويتفهمون حساسية موقف إيران والمنطقة، بحسب تعبيره.

ودعا روحاني الشعب الإيراني للتضامن مع الحكومة لحل المشاكل التي تشهدها البلاد.

وانتقد روحاني دعم الرئيس الأمريكي للاحتجاجات الإيرانية، وقال إن “من يدّعي أن المجتمع والحكومة الإيرانية إرهابيون ليس له الحق أن يعبّر عن دعمه للشعب الإيراني وهم لا يحملون الرحمة تجاه إيران”.

وزعم الرئيس الإيراني أن الأجهزة المعنية سوف توفر أجواء النقد والاحتجاج القانوني ضد الأوضاع، مؤكدًا أنه سيركز في حلوله على الشباب.