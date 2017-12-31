بالفيديو.. المتظاهرون يهتفون في طهران خلال اليوم الرابع: “لا تخافوا” و”الموت للديكتاتور”

واصل المتظاهرون الإيرانيون، اليوم الأحد، احتجاجاتهم التي دخلت يومها الرابع رغم التهديد والوعيد اللذين أطلقتهما السلطات لإنهاء أسوأ اضطرابات في البلاد منذ العام 2009.

وهتف المشاركون خلال مسيرات في العاصمة طهران بشعارات مثل: “لا تخافوا، سنقف جميعًا معًا”، و”الموت للديكتاتور”، في إشارة لمرشد إيران، بحسب “بي بي سي” الفارسية.

— Golnoush Niknejad (@TehranBureau) December 31, 2017

وشهد محيط جامعة طهران اليوم مظاهرات غاضبة بعد قيام قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة لقمع المتظاهرين الذين تجمهروا في المنطقة ضمن سلسلة الاحتجاجات التي خرجت اليوم في العاصمة.

All over Iran people are attacking Khamenei#iranuprising pic.twitter.com/hI8T8R4MbJ — Alireza Nader (@AlirezaNader) December 31, 2017

واشتدت وتيرة الأحداث خلال ساعات المساء، حيث نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه لموقع تابع للحرس الثوري الإيراني قام المتظاهرون بحرقه اليوم خلال الاحتجاجات.

ويأتي ذلك فيما أفادت مواقع إخبارية إيرانية، الأحد، أن المتظاهرين تمكنوا من استهداف مبنى محافظة آراك وسط البلاد، الليلة الماضية، بينما نفت السلطات الحكومية صحة هذه التقارير.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، قد حذّر، اليوم الأحد، من أن الحكومة ستتصدى “لمن يستخدمون العنف، ويثيرون الفوضى”.

وتزامن ذلك مع تشكيل مقر مشترك لقوى الأمن الإيرانية لقمع المظاهرات يضم: القوات البرية والبحرية للجيش والحرس الثوري، إلى جانب استدعاء كافة القادة العسكريين إلى المقرات المشتركة للجيش والشرطة، والحرس في إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية.