بالفيديو.. المتظاهرون يهتفون في طهران خلال اليوم الرابع: “لا تخافوا” و”الموت للديكتاتور”

واصل المتظاهرون الإيرانيون، اليوم الأحد، احتجاجاتهم التي دخلت يومها الرابع رغم التهديد والوعيد اللذين أطلقتهما السلطات لإنهاء أسوأ اضطرابات في البلاد منذ العام 2009.

وهتف المشاركون خلال مسيرات في العاصمة طهران بشعارات مثل: “لا تخافوا، سنقف جميعًا معًا”، و”الموت للديكتاتور”، في إشارة لمرشد إيران، بحسب “بي بي سي” الفارسية.

وشهد محيط جامعة طهران اليوم مظاهرات غاضبة بعد قيام قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة لقمع المتظاهرين الذين تجمهروا في المنطقة ضمن سلسلة الاحتجاجات التي خرجت اليوم في العاصمة.

All over Iran people are attacking Khamenei#iranuprising pic.twitter.com/hI8T8R4MbJ

— Alireza Nader (@AlirezaNader) December 31, 2017