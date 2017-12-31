هالي: تظاهرات إيران “اختبار” من الشعب للحكومة

المصدر: ا ف ب

وصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي الأحد، ما يجري في إيران أنه “اختبار” من الشعب للسلطات، وذلك بعد ثلاثة أيام من التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة والأوضاع الاقتصادية.

وقالت هالي في بيان: “الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرفع الآن صوته”، معربة عن أملها بأن “تُحترم الحرية وحقوق الإنسان” في هذا البلد.

وأضافت هالي:”نرفع الأماني والصلوات، من أجل الملايين الذين يعانون من الحكومات القمعية في كوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، وخاصة إيران”.

وحذّرت طهران المتظاهرين المعارضين للحكومة أنهم “سيدفعون الثمن”، وحجبت موقعي “إنستغرام” و”تلغرام”، في محاولة لتجنّب تنظيم مظاهرات جديدة.