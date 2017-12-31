أنباء عن استهداف مبنى محافظة “آراك” في إيران.. والسلطات ترد

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم الأحد، بأن المتظاهرين تمكنوا من استهداف مبنى محافظة آراك وسط البلاد، الليلة الماضية، بينما نفت السلطات الحكومية صحة هذه التقارير.

ووفقًا لموقع “بيك إيران” المحلي: فإن مبنى محافظة آراك ومركز الإذاعة والتلفزيون الحكومي والسجون أصبحت بيد المتظاهرين الليلة الماضية وتمكنوا من الدخول إليها”.

في المقابل، نفى حاكم محافظة آراك، سيد علي أغا زاده، التقارير التي تتحدث عن استهداف مبنى المحافظة، مؤكدًا أن “المبنى لم يتعرض لأي هجوم”.

وقال آغا زاده لوكالة أنباء “برنا” الحكومية: “إن مبنى محافظة آراك لم يتعرض لأي هجوم على الإطلاق، وإن إدارة مقاطعة آراك بخير”.

واعترف المسؤول الإيراني بأن “بعض المتظاهرين تمكنوا الليلة الماضية من كسر الباب الرئيس لساحة مبنى محافظة آراك، لكن بمساعدة القوات الأمنية تم إخراجهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى داخل مبنى المحافظة”.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة عقد اجتماعًا على الفور مع القيادات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينًا “أنه تم اعتقال نحو 100 عنصر من المتظاهرين وتجري عملية استجوابهم”.