روسيا: منفذ اعتداء سان بطرسبورغ مختل عقليًا

قال المحققون، يوم الأحد، إن المشتبه بارتكابه الاعتداء في متجر كبير في سان بطرسبورغ، الأربعاء الماضي، أقر بما فعل، مشيرين إلى أنه “يبدو مختلًا عقليًا”.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية في بيان، أنه “خلال استجوابه، أكد المشتبه به، أنه دبر ونفذ الجريمة، وأشار إلى أنه قام بذلك؛ بدافع كراهية منظمي وأعضاء دورات التدريب النفسية، التي كان حضرها”.

وأورد المحققون، أن المشتبه به مسجل لدى عيادة للطب النفسي، منذ كان في عامه التاسع عشر، وكان أخفى قرب مكان الانفجار، شريحتي ذاكرة “يو أس بي”، تتضمنان “معلومات عن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ (الاعتداء)، وصورة للعبوة الناسفة”.

وأضافت اللجنة، أن “التحقيقات، أكدت ضلوع المتهم في صنع عبوة ناسفة، واستخدام شريحتي ذاكرة يو أس بي”.

وقرر المحققون، إعادة توصيف القضية، التي فُتح التحقيق بشأنها أولاً؛ بوصفها “محاولة قتل”، بحيث باتت “عملًا إرهابيًا”. وسيمثل المشتبه به أمام قاض، مساء الأحد.

وكان مصدر قريب من الملف، صرح السبت، لوكالة انترفاكس للأنباء، أن المشتبه به “من سكان سان بطرسبورغ، وعمره 35 عامًا، واسمه ديمتري لوكياننكو”، لافتًا إلى أنه “عضو في حركة قومية، تنشط في الظل”.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مصادر أخرى، أن المشتبه به، كان منعزلًا، وسبق أن حُكم عليه بتهمة حيازة مخدرات.

ولا تتوافق هذه الصفات، مع شخص من أنصار تنظيم داعش المتشدد، الذي تبنى الاعتداء، في بيان نشرته وكالة “أعماق”، التابعة له.