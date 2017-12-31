على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة.. روسيا تحذر مواطنيها في إيران

حذرت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، مواطنيها المتواجدين في إيران؛ بسبب الاحتجاجات المتواصلة في عموم المدن الإيرانية، لليوم الرابع على التوالي، ضد النظام الحاكم.

وقالت الخارجية في بيان صحافي، نشرته على حسابها الرسمي في “الفيسبوك”، إنها “تطلب من جميع مواطنيها في إيران، الابتعاد عن مسرح الاحتجاجات”.

وأضافت: “نحث مواطنينا في إيران، على الابتعاد عن الأماكن التي تجري فيها الاحتجاجات؛ الناتجة عن الاستياء العام، في ظل حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة”.

واجتاحت الاحتجاجات الشعبية، عموم المدن الإيرانية، منذ يوم الخميس الماضي؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، والتركيز على الداخل الإيراني، بدلاً من هدر الأموال في صراعات بالمنطقة العربية.