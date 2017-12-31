روحاني يتحدث للإيرانيين في اجتماع سيعقد في البرلمان الاثنين

سيتحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الإيرانيين، يوم غد الاثنين، بشأن الأحداث الأخيرة في البلاد، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها لليوم الرابع على التوالي.

ودعت صحيفة “إيران” الحكومية، الشعبَ الإيراني إلى الاستماع لكلمة الرئيس حسن روحاني التي ستركز على الأحداث الأخيرة في البلاد.

وتأتي كلمة روحاني، مع إعلان لجنة الأمن القومي في البرلمان، أنها ستعقد غداً الاثنين اجتماعاً هاماً لمناقشة الاحتجاجات والأحداث التي رافقت تلك الاحتجاجات.

وقالت اللجنة في بيان نشره موقع “خانه ملت”، إن رؤساء لجان البرلمان الإيراني يجتمعون غدًا بالرئيس حسن روحاني لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلد”.

ودعا المتحدث باسم لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني، حسين نقوي الحكومة إلى تخصيص أماكن محددة يمكن فيها التجمع والاعتراض، مطالباً وزارة الداخلية بمنح الرخص للمتظاهرين لإيصال صوتهم وطرح مشاكلهم كما يفعلون يوميًا أمام مبنى البرلمان.

وأوضح نقوي أنه “لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات لتفويت الفرصة على الأعداء في أن يستغلوا الأوضاع الأخيرة لصالحهم”.

وفي سياق متصل، ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر عصر اليوم ضد الحكومة والنظام، في خطوة تؤكد أن مسار الاحتجاجات سوف يستمر.

وكان محافظ طهران محمد حسين قال إنه “لم يصل المحافظة أي طلب لإقامة تجمع في طهران”، مبيناً أي “المحافظة لم تصدر أي ترخيص للتجمع في طهران؛ بالتالي فإن أي تجمع في العاصمة سيكون غير قانوني”.