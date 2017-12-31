زوجة شاه إيران الأسبق: سينتصر النور على الظلام

أعلنت الزوجة الثالثة لشاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوي ، الأرملة فرح ديبا (77 عامًا)، دعمها للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات عديدة في إيران ضد النظام والحكومة، معتبرة أن هذه الاحتجاجات تؤكد أن “النور سينتصر على الظلام”.

وقالت فرح ديباـ في رسالة صوتية لتأييد الاحتجاجات نشرتها في وقت متأخر من مساء أمس السبت، موجهة إلى الشعب الإيراني: “إنها تؤيد هذه الاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي تطالب بالحرية، وتحافظ على سلامة البلاد”.

وأضافت إنها: “تثني على الشعب الإيراني في ثورته ضد الفساد، الذي ظهر في حكم الجمهورية الإسلامية”، مشيرة إلى أن: “ضغط النظام والقمع من جهة، ومن جهة خيبة الأمل من تحسين الأوضاع الاقتصادية؛ قد دفعت الآن الشعب الإيراني مرة أخرى إلى المطالبة بإعادة مكانة البلاد في عالم اليوم، الذي يشهد حالة من التقدم”.

ووصفت زوجة الشاه محمد رضا بهلوي، الذي تمت الإطاحة بحكمه عام 1979، الاحتجاجات بأنها: “تؤكد أن إيران تنتظر وعدًا رائعًا بسبب عظمة الشعب”، معربة عن ثقتها بالمتظاهرين: “الذين سيتمكنون من التغلب على هذه الظروف؛ حتى يتحقق النور، ويندحر الظلام”.