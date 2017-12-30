البحرية الأسترالية تضبط كميات كبيرة من المخدرات في بحر العرب

المصدر: د ب أ

ذكرت وزارة الدفاع الاسترالية يوم السبت إن البحرية الأسترالية اعترضت شحنات من مواد مخدرة بقيمة 332 مليون دولار الأسبوع الماضي خلال دورياتها في بحر العرب.

وأفاد البيان بأن ثمانية أطنان من الحشيش و69 كيلوغراما من الهيروين ضبطت في ثلاثة زوارق، فيما يعد أكبر ضبطية بوساطة سفينة حربية أسترالية في عمليات الأمن البحري بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع أن المخدرات غير المشروعة التي كانت في طريقها إلى السوق العالمي تمت مصادرتها على متن السفينة اتش.ام.آى.اس وارامونغا وسيتم التخلص منها في البحر.

وقال الميجور جنرال فريوين إن “هذه العملية ستؤثر على تدفق المخدرات حول العالم واستخدام أموال المخدرات لتمويل المنظمات المتطرفة”.

ولم تذكر وزارة الدفاع منشأ المخدرات أو من أين جاءت الزوارق.