ترامب يعلق مجددًا على الاحتجاجات في إيران.. ماذا قال؟

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا اليوم السبت على التظاهرات في إيران، منبهًا إلى أن سكان هذا البلد يريدون التغيير، حيث قال “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.

ونشر ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعًا من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي هاجم فيه النظام الإيراني وجاء فيه أن “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يختار فيه الشعب”.

وأضاف ترامب “العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير وهذا أكثر ما يخشاه قادته”.‎

وكان موقع “آمد نيوز” المقرب من المعارضة الإيرانية، اليوم السبت، قال “إن أربعة متظاهرين قتلوا في مواجهات مع القوات الأمنية في مدينة درود التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران”.

وأوضح الموقع نقلًا عن مصادر خاصة أن “محمد جوباك، ومحسن ويرايشي، حسين رشنو، وحمزة لشني، من أهالي مدينة درود لقوا مصرعهم، خلال تظاهرات حاشدة انطلقت مساء اليوم السبت في المدينة”.