متظاهرون يستولون على محكمة جنوب طهران ويستهدفون مصرفين حكوميين (فيديو)

تمكن متظاهرون في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، من الاستيلاء على محكمة المدينة وإحراق جميع ملفات المتهمين، بحسب ما أفاد موقع “آمد نيوز”.

وذكر الموقع في حسابه الرسمي على موقع “التلغرام”، أن “متظاهرين تمكنوا مساء اليوم من الاستيلاء على محكمة مدينة كرج غرب العاصمة طهران والاستيلاء على جميع ملفات المحكومين وقاموا بإضرام النار فيها”.

وفي سياق متصل، تعرض مصرفان حكوميان للاستهداف من قبل المتظاهرين، حيث قاموا بتحطيم بوابات أحد المصارف وتخريب صراف آلي موجود به.

وبحسب مواقع إخبارية فإن “مصرف التنمية التعاوني وبنك التجارة الحكوميين في العاصمة طهران تعرضا للاستهداف”.

وانتشرت قوات أمنية أمام السجون التي يقبع فيها معارضون ونشطاء حقوقيون في مختلف المدن الإيرانية، بعد دعوات للمتظاهرين بالتوجه نحو السجون واقتحامها.