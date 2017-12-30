مقتل 4 متظاهرين غرب إيران.. وفيديو يظهر إطلاق النار على المحتجين

أفاد موقع “آمد نيوز” المقرب من المعارضة الإيرانية، اليوم السبت، أن أربعة متظاهرين قتلوا في مواجهات مع القوات الأمنية في مدينة “درود” التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران.

وأوضح الموقع نقلًا عن مصادر خاصة أن “محمد جوباك، ومحسن ويرايشي، حسين رشنو، وحمزة لشني، من أهالي مدينة درود لقوا مصرعهم، خلال تظاهرات حاشدة انطلقت مساء اليوم السبت في المدينة”.

وقالت المصادر إن “قوات الأمن فتحت النار على المحتجين الذين رفضوا الإنسحاب”، مشيرة إلى أن “المتظاهرين هاجموا أحد المباني الحكومة وأشعلوا النار فيه بعد مقتل أربعة متظاهرين”.

وتشهد العديد من المناطق والمدن الإيرانية منذ ثلاثة أيام مظاهرات ضد الحكومة بسبب غلاء الأسعار والبطالة.

ومحافظة لُرِستان هي إحدى محافظات إيران الواحدة والثلاثين، وينتمي سكان المحافظة إلى الفرع اللوري من الشعب الإیراني، ويتحدثون باللغة اللورية، وهي من اللغات الإیرانیة. عاصمتها مدینة خرم آباد.

وعرض شريط مصور بُث على وسائل التواصل الاجتماعي، قيامَ قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على محتجينِ اثنينِ على الأقل في مدينة دورود غرب البلاد

ويُظهر الشريط المصور على ما يبدو متظاهرينَ يحملون شخصين في دورود حيث شوهد محتجون في وقت سابق يرددون شعارات ضد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.