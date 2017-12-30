تدهور الوضع الصحي لـ10 سجينات مضربات عن الطعام في تركيا

قالت نقابة محامين في إقليم ديار بكر جنوب شرق تركيا اليوم السبت” إن الحالة الصحية لعشر سجينات تدهورت منذ بدئهن إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على إجراء أمني جديد.”

وقالت النقابة “إن ست نساء في سجن بمنطقة معمورة العزيز شرق تركيا، بدأن إضرابًا عن الطعام في العاشر من نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على أمر يلزمهن بارتداء بطاقات تعريفية عند التحرك خارج غرفهن”، وانضمت أربع نساء أخريات إلى الإضراب في العاشر من ديسمبر /كانون الأول الجاري.

وقالت نقابة محامي ديار بكر: “إن السجينات فقدن أوزانهن وبدأن يواجهن مشكلات صحية خطيرة”.

وقالت النقابة “إن السيدات اللاتي لم يلتزمن بالأمر منعن من المشاركة في اجتماعات خارج أماكن احتجازهن، وممارسة أنشطة هواياتهن والتواصل والتهوية والالتقاء مع محاميهن”.