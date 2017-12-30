مظاهرات مناهضة للحكومة تجتاح إيران لليوم الثالث على التوالي

انطلقت مظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية، لليوم الثالث على التوالي، في أنحاء مختلفة من البلاد، اليوم السبت، حيث وصلت إلى العاصمة طهران، رغم تحذيرات من وزارة الداخلية تتعلق بالمشاركة في تلك المسيرات.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، أن عشرات المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للحكومة خارج جامعة طهران.

وقال وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحمان فضلي: “إن تلك التجمعات غير قانونية، ونطالب الشعب بعدم المشاركة فيها، وإلا ستكون هناك عواقب”.

وأضاف الوزير الإيراني، اليوم السبت، أن وزارته ستنظر في أي طلبات للتظاهر السلمي يتم تقديمها عبر القنوات المناسبة.

وذكر شهود عيان أن وحدات من الشرطة الخاصة تمركزت في أنحاء مختلفة من طهران، مع تركز قوات بالقرب من جامعة طهران.