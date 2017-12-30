اليونان تقبل طلب لجوء مساعد طيار تركي فرّ عقب محاولة الانقلاب

قبلت السلطات اليونانية، اليوم السبت، طلب لجوء طيار تركي من بين 8 فرّوا إلى أثينا، عقب محاولة الانقلاب التي تتهم الحكومة التركية منظمة فتح الله غولن بالوقوف خلفها منتصف يوليو/تموز 2016.

وقبلت لجنة اللجوء المستقلة اليونانية، طلب اللجوء السياسي لسليمان أوزقينقجي، بحسب وكالة الأنباء الحكومية اليونانية (ANA-MPA).

وأوضحت الوكالة، أن “اللجنة قبلت طلب اللجوء وفق لوائح منظمة العفو الدولية، والمجلس الأوروبي، والقوانين الدولية ذات الصلة”.

وقالت اللجنة إن “أوضاع حقوق الإنسان في تركيا عقب المحاولة الانقلابية غير مقبولة وفي حال تسليم أوزقينقجي لن يحاكم بشكل عادل”.

وأشارت إلى أن سليمان أُطلق سراحه في وقت سابق، وهو مساعد الطيّار الذي قاد مروحية عسكرية تركية، وفرّ مع زملائه إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

ولفتت الوكالة، إلى أن الانقلابيين السبعة الآخرين ينتظرون قرار لجنة اللجوء المستقلة.

وبحسب وسائل إعلام يونانية، فإن حكومة البلاد تستعد للاعتراض على قبول طلب لجوء سليمان، لدى محكمة الاستئناف.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفرّ الجنود الثمانية إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك، وسبق للسلطات اليونانية، أن رفضت تسليم المطلوبين لتركيا.