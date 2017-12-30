محكمة روسية تؤيد حظر ترشح نافالني في انتخابات الرئاسة

رفضت المحكمة العليا في روسيا، اليوم السبت، طعن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، على قرار اللجنة الانتخابية المركزية في البلاد، منعه من المشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وكانت اللجنة منعت نافالني، الأسبوع الماضي، من المشاركة في الانتخابات، المقررة في 18 مارس/ آذار؛ بسبب حكم بسجنه مع إيقاف التنفيذ، في قضية يقول نافالني إنها مختلقة.

وكتب نافالني، الذي لم يحضر جلسة المحكمة العليا، على “تويتر”، أنه ومؤيديه: “لن يعترفوا بانتخابات دون منافسة”، وجدد دعوته لمقاطعة الانتخابات.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ 18 عامًا، في طريقه لتحقيق فوز مريح. لكن نافالني يقول، إن استبعاده من الانتخابات، يجعل منها مهزلة.

وكان نافالني، الذي نظم بعضًا من أكبر المظاهرات المناهضة للحكومة منذ سنوات، قد سُجن 3 مرات هذا العام، ووجهت له اتهامات بخرق القانون؛ لتنظيمه تجمعات جماهيرية ومظاهرات.