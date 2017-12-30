البيت الأبيض يؤكد الاتفاق مع إسرائيل على برنامج مواجهة التوسع الإيراني في الشرق الأوسط

نقلت وكالة الأنباء الروسية “آر آي إيه”، عن ناطق بلسان البيت الأبيض الأمريكي، تأكيدًا رسميًا، بأن واشنطن وتل أبيب، أبرمتا في وقت سابق من الشهر الحالي، “اتفاقًا خاصًا للتعاون في مواجهة السياسات الإيرانية العدائية”.

ويؤكد البيت الأبيض بذلك، ما سبق وبثته القناة العاشرة الإسرائيلية، الخميس الماضي، عن اتفاق تم التوقيع عليه في البيت الأبيض، يوم 12 ديسمبر، من طرف مستشار الأمن القومي الأمريكي، إتش آر مكماستر، ونظيره الإسرائيلي مائير بن شابات.

وأورد التقرير، أن الاتفاق ينص على تشكيل أربع فرق رئيسية؛ للتعامل مع مختلف جوانب التهديد الإيراني. الفريق الأول المشترك، يتولى النشاط الإيراني في سوريا، والدعم الإيراني لحزب الله، فيما يتولى الفريق الثاني الأنشطة الاستخبارية، المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني. ويتولى فريق مشترك ثالث، البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية والخطط الإيرانية؛ لإقامة برنامج فرعي مماثل لهم في سوريا ولبنان.

وقال التقرير، إن هناك فريقًا مشتركًا رابعًا لـ”تجهيز الاستعدادات”، لأي تصعيد محتمل من طرف إيران وحزب الله.