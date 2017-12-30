“الموت لحزب الله” و”اتركوا سوريا”.. هتافات غير مسبوقة في إيران (فيديو غراف)

تشهد إيران منذ الخميس تظاهرات جابت شوارع المدن الكبرى؛ احتجاجًا على التضخم والبطالة، وأطلقت هتافات سياسية غير مسبوقة ضد النظام.

وهذه التظاهرات هي الأكبر منذ سنوات في إيران، حيث الاحتجاجات السياسية نادرة؛ بسبب انتشار أجهزة الأمن في كل مكان.

وبدأت التظاهرات في مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد، حيث تم توقيف أكثر من خمسين شخصًا خلالها.

وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون “الموت لحزب الله”، و”اتركوا سوريا وفكروا فينا”، وغيرها من الشعارات المناهضة لسياسات النظام الإيراني.

وأطلق بعض المتظاهرين هتافات مؤيدة للملكية التي أطاحت بها الثورة الإسلامية في 1979.