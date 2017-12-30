بعد رفض القضاء قرار ترامب.. الجيش الأمريكي يبدأ في قبول المتحولين جنسيًا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن المتحولين جنسيًا سيمكنهم الانضمام للجيش الأمريكي، لأول مرة اعتبارًا من يوم الإثنين؛ بموجب أحكام صادرة من محكمتين اتحاديتين، وذلك بعدما قررت إدارة الرئيس، دونالد ترامب عدم الطعن في هذه الأحكام، التي رفعت حظرًا، كان قد فرضه على تجنيد هذه الفئة.

ورفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، الأسبوع الماضي، طلب الإدارة الأمريكية بوقف العمل بالأوامر، التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيًا في كانون الثاني /يناير.

وقال مسؤول في وزارة العدل، إن الإدارة لن تطعن في هذه الأحكام.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “أعلنت وزارة الدفاع أنها ستنشر دراسة مستقلة بشأن هذه الأمور في الأسابيع المقبلة؛ لذا بدلًا من الطعن في هذا الحكم المؤقت، قبل حدوث ذلك، قررت الإدارة انتظار دراسة وزارة الدفاع، وستواصل في ذات الوقت الدفاع عن سلطة الرئيس القانونية أمام المحكمة الجزئية”.

وفي سبتمبر/ أيلول قالت وزارة الدفاع، إنها شكلت لجنة من كبار المسؤولين لدراسة كيفية تطبيق أمر أصدره ترامب يحظر تجنيد المتحولين جنسيًا في الجيش، وسيتعين على الوزارة تقديم خطة لترامب، في موعد أقصاه الـ21 من فبراير/ شباط.

وقال محامو الجنود الحاليين المتحولين جنسيًا، ومحامون عن متحولين راغبين في الانضمام للجيش، إنهم توقعوا أن تطعن الإدارة الأمريكية في الأحكام أمام المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، وعبروا عن أملهم في ألا يحدث ذلك.

وقالت هيذر باب، المتحدثة باسم البنتاغون، في بيان “بموجب حكم المحكمة تستعد وزارة الدفاع للبدء في قبول طلبات المتحولين جنسيًا للالتحاق بالخدمة العسكرية؛ اعتبارًا من الأول من يناير. ويجب أن تنطبق جميع الشروط المطلوبة على المتقدمين بالطلبات”.

وقال جينيفر ليفي، المحامي في جماعة الدفاع عن المثليين والمتحولين، إن قرار عدم الطعن “نبأ عظيم”.

وأضاف: “أرجو أن يكون معنى هذا أن الحكومة باتت ترى أن ما من سبيل لتبرير الحظر، وأن هذا ليس في صالح الجيش، ولا بلدنا”.