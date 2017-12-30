ترامب عن احتجاجات إيران: العالم يراقب

أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لمطالب المتظاهرين، الذين يحتجون في عدد من المحافظات الإيرانية، على غلاء المعيشة في البلاد.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على “تويتر” ليلة الجمعة/السبت، الحكومة الإيرانية إلى “احترام حقوق شعبها”.

وقال ترامب: “ترددت عدة تقارير عن احتجاجات سلمية من قبل المواطنين الإيرانيين المتضررين من فساد النظام، وإهداره لثروات البلاد، وتمويل الإرهاب في الخارج”.

وأضاف: “ينبغي على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حقه في التعبير عن نفسه.. العالم يراقب!”.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، مساء أمس الجمعة، قالت فيه إنها تتابع: “الاحتجاجات السلمية العديدة من جانب المواطنين الإيرانيين في أنحاء البلاد”.

وذكرت الوزارة أن: “قادة إيران حولوا دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة غنية، إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصاديًا، صادراتها الرئيسة هي العنف، وسفك الدماء، والفوضى”.

وأضافت: “كما قال الرئيس ترامب، إن أكثر ضحايا المعاناة من قادة إيران هم الشعب”.

وتابعت: ” نحث جميع الدول أن تعلن دعمها للشعب الإيراني، ومطالبه ذات الصلة بالحقوق الأساسية، ووضع حد للفساد”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر، الخميس الماضي، مما أسماه “محاولات الأعداء الرامية الى تيئيس الشعب، وإثارة الخلافات، وضرب الرصيد الاجتماعي لإيران”.

واعتبر روحاني في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن: “الانسجام الوطني ضرورة لتعزيز الهيكلية الداخلية، وتسريع وتيرة التقدم في البلاد”.

وانطلقت مظاهرات، أمس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، في عدد من المحافظات الإيرانية؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة.

وشهدت محافظة “كرمنشاه”، غرب البلاد، اليوم، مظاهرة نظمها عدد كبير من المحتجين.

وردد المتظاهرون هتافات ضد روحاني وحكومته، من قبيل “يسقط الديكتاتور” و”يسقط روحاني”، وذلك وسط تدخل من عناصر الأمن والشرطة.

وكان المئات نظموا في مدينتي “مشهد” و”كاشمر”، شمال شرق البلاد، مظاهرات مماثلة، يوم الخميس الماضي.