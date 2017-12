بعد فشل التعتيم والتهديد.. النظام الإيراني يحشد لمسيرات مؤيدة

بدأ النظام الإيراني صباح اليوم السبت حشد مسيرات مؤيدة له، تزامنًا مع اندلاع أكبر احتجاجات في البلاد منذ مظاهرات العام 2009.

وكانت هذه المسيرات مقررة مسبقًا كتجمعات وفعاليات سنوية في أنحاء البلاد لإحياء ذكرى مظاهرات مؤيدة للحكومة في 2009، ردًا على احتجاجات نظمها إصلاحيون حينها.

ويُطلق على هذه المسيرات “يوم البيعة”، أو “يوم البصيرة”، لكنها تتزامن هذا العام مع احتجاجات عارمة تجتاح مدنًا عدة في البلاد، ما دفع النظام إلى جعلها مناسبة للحشد في مواجهة المظاهرات المعارضة.

وكانت قوات الأمن الإيرانية تدخلت بعنف يوم الجمعة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه غرب إيران، وطهران، ومدن أخرى، بعد يوم من احتجاجات مماثلة شمال شرق البلاد.

وجاء توسع الاحتجاجات رغم التعتيم الإعلامي والتهديدات التي صدرت من قِبل الحرس الثوري الإيراني.

“Let go of our country.”

pic.twitter.com/Mz9sZ4woh9

— Alireza Nader (@AlirezaNader) December 29, 2017