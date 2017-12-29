إسرائيل تعلن خروجها من اليونسكو نهاية 2018

أعلنت إسرائيل أنها ستخرج من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) نهاية العام المقبل 2018.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الجمعة في باريس أودري أزولاي إنها تلقت برقية من الحكومة الإسرائيلية بأن الخروج من اليونسكو سيتم في 31 كانون أول/ ديسمبر 2018.

وقالت أزولاي إنها تأسف من الأعماق لذلك النبأ وأنها على قناعة بأن اختلافات الرأي حول الموضوعات التي تطرحها الهيئات يمكن أن تبقى داخل اليونسكو.

كانت إسرائيل أعلنت عن هذه الخطوة في تشرين أول / أكتوبر الماضي على خلفية تطورات النزاع في الشرق الأوسط ، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خروجها من عضوية المنظمة بقليل.

تتهم الدولتان منظمة الأمم المتحدة بالانحياز ضد إسرائيل وتسييس المواقف.