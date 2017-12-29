كرمانشاه.. تظاهرة بشعار “الموت للديكتاتور” تزعج النظام الإيراني (صور)

خرج المواطنون في كرمنشاه الإيرانية للتضامن مع انتفاضة أهالي مدينة مشهد وتظاهرة “لا للغلاء” منذ صباح الجمعة إلى الشوارع مردّدين شعارات: “الموت للديكتاتور”، و”لا تخافوا، لا تخافوا كلنا متحدون معًا”، و”الموت لروحاني”، و”ليطلَق سراح السجين السياسي”.

ويزداد عدد المتظاهرين، في وقت انتشرت فيه عناصر الشرطة، ووحدة مكافحة الشغب لقوى الأمن بشكل مكثف في المدينة، وحاولت الوحدة الخاصة بسيارة رش المياه تفريق المتظاهرين، الا أن المواطنين لم يتركوا الساحة وتصدّوا لهم هاتفين: “يا عديم الشرف”، بحسب بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

كما هتف المتظاهرون في مسيرتهم بشعارات: “الشعب يستجدي، والسيد يدّعي الألوهية”، و”لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران“، و”الخبز والعمل والحرية”، و”لا للغلاء”.

وفي مدينة مشهد نشر النظام الإيراني خوفًا من تجدّد المظاهرة، قوات مكافحة الشغب وقوات الحرس مدججة بكامل الأسلحة في الشوارع وساحات المدينة بشكل مكثف، سواء على شكل مشاة، أو راجلة، كما انتشرت سيارات رش المياه في مختلف نقاط المدينة.

وأما في العاصمة طهران ومدينتي كرمان، وتبريز، فقد انتشرت قوات مكافحة الشغب وعناصر من راكبي الدراجات في الساحات والتقاطعات الرئيسة للحؤول دون اندلاع أي حركة احتجاجية.