الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين من ثلاثة أُطلقت من غزة‎

قال متحدث عسكري إن منظومة القبة الحديدية التي ينشرها الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة، اعترضت صاروخين من أصل ثلاثة أُطلقت من غزة، اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أن الصواريخ أُطلقت على جنوبي إسرائيل وجرى اعتراض اثنين منها، دون الإشارة إلى مصير الصاروخ الثالث.

وترافق ذلك مع إطلاق صافرات الإنذار في محيط قطاع غزة.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه “تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، وإن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخيْن”، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة (1100 تغ) لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.