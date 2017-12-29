وسط احتجاجات متصاعدة.. رجل دين إيراني يدعو لقمع متظاهري مشهد (فيديو)

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، إن رجل دين بارزًا في مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد، دعا قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجًا على ارتفاع الأسعار مردّدين شعارات مناهضة للحكومة.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله في مشهد، أحد أقدس الأماكن لدى الشيعة، إن الشرطة اعتقلت 52 شخصًا في المظاهرات التي خرجت أمس الخميس.

تصعيد خطير ..

قوى الأمن تعتدي على المتظاهرين السلميين#مظاهرات_ايران pic.twitter.com/gbfiQoXCcj — قناة وصال (@Wesal_TV) December 29, 2017

والاحتجاجات السياسية نادرة في إيران، لكن كثيرًا ما يتظاهر عمال بسبب تسريحهم أو عدم تلقيهم رواتبهم.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رجل الدين البارز المحافظ آية الله أحمد علم الهدى قوله “إذا تركت وكالات الأمن وإنفاذ القانون مثيري الشغب وشأنهم فإن الأعداء سينشرون تسجيلات وصورًا في إعلامهم ويقولون إن نظام الجمهورية الإسلامية فقد قاعدته الثورية في مشهد”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون قائلين “الموت (للرئيس حسن) روحاني” و”الموت للدكتاتور”.

هتافات المحتجين :

"الموت للديكتاتور .. الموت للديكتاتور" . أي خامنئي#مظاهرات_ايران pic.twitter.com/DEEVCCxF5I — قناة وصال (@Wesal_TV) December 29, 2017

وخرجت احتجاجات أيضًا في مدينتين أخريين اثنين على الأقل بشمال شرق البلاد.

هتافات المحتجين لرجال الأمن :

"عديمي الغيرة .. عديمي الغيرة .. عديمي الغيرة"#مظاهرات_ايران pic.twitter.com/yLtr8EP0Eq — قناة وصال (@Wesal_TV) December 29, 2017

وقال علم الهدى ، ممثل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في مشهد، إن عددًا قليلًا من الأشخاص استغل احتجاجات أمس الخميس على ارتفاع الأسعار لرفع شعارات مناهضة لتدخل طهران في نزاعات إقليمية.

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يهتفون “اتركوا سوريا، فكروا فينا” في انتقاد لدعم إيران العسكري والمالي للرئيس بشار الأسد الذي يحارب معارضين في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ستة أعوام.