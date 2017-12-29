بالصور.. موجة قطبية تجتاح الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي

اجتاحت موجة صقيع شديدة معظم مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأمريكي قادمة من القطب الشمالي، وانخفضت درجات الحرارة لتسجل أرقامًا قياسية في بقاع عديدة، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد القارس خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤدي موجة باردة تجتاح المنطقة الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي إلى تراكم الثلوج بارتفاع يصل إلى متر اليوم الجمعة في أجزاء من ولاية واشنطن وجبال روكي الشمالية.

ومن المتوقع أن يمثل هذا الطقس اختبارًا لمئات الآلاف ممن يُتوقع أن يتوافدوا على ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك ليلة رأس السنة مساء الأحد.

ويرجح خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر وهو ما ينخفض عن المتوسط المعتاد خلال اليوم.

وتصدر الوسم (إيت سو كولد) الموضوعات الأكثر ورودًا على موقع تويتر في الولايات المتحدة أمس الخميس.

وكانت مدينة تيوجا في ولاية نورث داكوتا واحدة من أكثر البقاع برودة في الولايات المتحدة أمس الخميس، إذ انخفضت درجة الحرارة بها إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي غالبية المناطق في نيو إنجلاند وشمال بنسلفانيا ونيويورك أصدرت هيئة الأرصاد نصائح وتحذيرات مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 12 درجة مئوية.

وفي شمال نيويورك وشرق بحيرة أونتاريو حذرت هيئة الأرصاد من عواصف ثلجية “خطيرة” تتراوح درجة حرارتها بين 5 و30 درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت اليوم الجمعة.