الأمم المتحدة تمنع سفنًا كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

فرض مجلس الأمن الدولي الخميس حظرًا على 4 سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم، وذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن السفن الأربع هي “أول جي بونغ 6″، و”رونغ را 2″، و”سام جونغ 2″، و”راي سونغ غانغ 1″، مشيرة إلى أن “القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة في إطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع”.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنه “تمت الموافقة على حظر 4 سفن فقط ولكن الباب ما زال مفتوحًا أمام حظر سفن أخرى”.