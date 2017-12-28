صحيفة: إسرائيل قدمت هدية لدولة قبل تصويتها في الأمم المتحدة ضد قرار بشأن القدس

زعمت صحيفة إسرائيلية، يوم الخميس، أن إسرائيل قدمت نظامًا لمعالجة مياه المجاري إلى جزيرة ناورو، في المحيط الهادئ، قبل أسبوعين فقط من تصويت ناورو ضد مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو واشنطن إلى سحب قرارها اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، على موقعها الإلكتروني إن لجنة المناقصات في وزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت على شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة قدرها 71.9 ألف دولار، دون مناقصة.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن مساحة ناورو تبلغ 21 كيلومترًا مربعًا ويبلغ عدد سكانها 11359 نسمة فقط.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن لجنة المناقصات تبريرها قرار الموافقة على شراء المحطة دون مناقصة :” إن ناورو هي أصغر دولة-جزيرة مستقلة من ناحية السكان والمساحة، ولها علاقات صداقة قوية مع إسرائيل. وقد ناشد رئيس ناورو رئيس الوزراء (نتنياهو) طالبًا الحصول على مساعدة في شكل محطة لمعالجة مياه المجاري تتناسب مع الاحتياجات الفريدة للجزيرة “.

وأشارت إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي ستخدم “مدرسة في الجزيرة”.

وقالت الصحيفة:” استعانت وزارة الخارجية بخدمات شركة وضعت نظامًا فريدًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتشمل تكلفة الصفقة جميع النفقات الإضافية، بما في ذلك تكاليف الرحلات الجوية والإقامة والمعيشة لفريق تثبيت النظام، فضلًا عن تكلفة التسليم، من بين تكاليف أخرى”.

وكانت ناورو من بين 7 دول صوتت، الخميس الماضي 21 ديسمبر/كانون الأول، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل (9 دول)، ضد مشروع القرار الذي يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، ويحث الدول على عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وصوتت 128 دولة لصالح مشروع القرار في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت.